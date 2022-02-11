العقرب

8:59 م2022-02-11

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الحظ يدعمك بشكل كبير جدا، وخاصة في العمل فشعبيتك في أعلى مستوى لها والأمور العملية تسير معك كما ترغب، لذا استغل الوضع لتبادر بأمور صعبة لتعطي قراراتك المهمة. في فترة ما بعد الظهر قد تتلقى بعض الأخبار الجيدة، لكن لا تتعجل بإعطاء رأيك، لأن المساء قد يكشف لك أمورا مهمة لم تكن تراها.
نسب النجاح لهذا اليوم:
العمل:9 من 10 العاطفة:7 من 10 الصحة:9 من 10

8:59 م2022-02-11
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