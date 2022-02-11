جاء وقت الراحة يا قوس، فبعد يومين من التعب الجسدي والنفسي جاء اليوم لكي يبدل الأجواء، ستركز على أعمالك وستجهد نفسك بالعمل لما يوجد من عمل متراكم لديك وخاصة في فترة الظهيرة، في المساء تستقر الأجواء تماما وتتفرغ لنفسك ولأمورك الخاصة المؤجلة منذ مدة، لكن احذر المصاريف الزائدة.

نسب النجاح لهذا اليوم:

العمل:8 من 10 العاطفة:6 من 10 الصحة:9 من 10