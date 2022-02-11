“عد للعشرة قبل أن تقدم على فعل أي شيء” لأن أي خطأ صغير ستحاسب عليه بشدة، حاول أن تأخذ قسطا من الراحة ولا تحمل نفسك أكثر من طاقتها، لأنك قد تصبح خارج السيطرة في فترة الظهيرة للضغوطات التي تواجهك في فترة المساء التي تشهد أصعب فترة خلال هذا اليوم، فالبيت هو الأفضل في النهاية، وخاصة لمواليد 27 كانون الأول إلى 6 كانون الثاني.

نسب النجاح لهذا اليوم:

العمل:1 من 10 العاطفة:2 من 10 الصحة:1 من 10