الخارجية تتوقع أن يبلغ عدد الأردنيين في أوكرانيا 3500 مواطن

توقع الناطق الإعلامي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين هيثم أبو الفول، أن يتجاوز عدد الأردنيين الموجودين في أوكرانيا إلى 3500 مواطن أردني.

وقال خلال مداخلته على راديو هلا عبر برنامج الوكيل، إن عدد الأردنيين المقيمين في أوكرانيا حسب الإحصائيات الرسمية الأوكرانية يبلغ 2606 مواطن أردني، وقد يزداد العدد ما بين 500 – 1000 مواطن أردني ممن يحملون الجنسية الأوكرانية مما يرفع العدد إلى 3500 مواطن.

وأضاف أن الوزارة تلجأ إلى طلب التسجيل على المنصة بهدف التعرف على العدد الدقيق من المواطنين الأردنيين المتواجدين في أوكرانيا، مشيرا إلى وجود 727 طالب أردني يدرسون في 13 مدينة في أوكرانيا ضمن 37 جامعة.

وبين أبو الفول أنه نتيجة لتسجيل المواطنين على منصة تبين وجود 15 مواطنا أردنيا في أوكرانيا بصفة مؤقتة سواء بهدف السياحة أو التجارة.

وأوضح أن وزارة الخارجية فعلت خلية أزمة لمتابعة الوضع في أوكرانيا منذ 3 أسابيع، وعملت على تحديث خططها المتعلقة في هذه الحالات، كما وكثفت من عملية التواصل مع المواطنين هناك من خلال السفارة الأردنية في أنقرة والمكتب الثقافي الأردني الموجود في أوكرانيا، وعليه تم تحديد نقاط الاتصال مع الأردنيين في مختلف المدن الأوكرانية.-(هلا أخبار)