1133 متعطلا عن العمل يتنافسون على 7 وظائف بالكرك

الكرك – تقدم 1133 متعطلا عن العمل من مختلف مناطق محافظة الكرك للتنافس على أشغال 7 وظائف طواف حراج في مديرية زراعة الكرك.

وقال مدير مديرية زراعة الكرك المهندس خالد الصرايرة ان اللجنة اكملت يوم أمس استقبال الطلبات المقدمة من المتعطلين عن العمل والتي البالغ عددها 1133 طلبا على مدى يومين لاشغال 7 وظائف بالحراج حاجة المديرية. واضاف انه سيتم تدقيق الاسماء للتاكد من استيفاء كافة الشروط المطلوبة ورفعها لوزارة الزراعة لتعيين من تنطبق عليه الشروط .

وقال عدد من الباحثين عن عمل انهم متعطلين عن العمل منذ سنوات ويطمحون بالحصول على اي فرصة عمل تحقق لهم دخلا ثابتا واستقرارا اسريا واجتماعيا وماليا.

يشار الى أن مديرية عمل الكرك نظمت قبل ايام يوما وظيفيا تنافس فيه حوالي 1200 متعطل عن العمل لشغل 97 وظيفة باحد الشركات الجديدة بالمحافظة.

و أكد مدير مديرية عمل الكرك المهندس عبدالله الحباشنة ان المديرية تحرص دائما وبالتنسيق مع القطاع الخاص على تنظيم ايام وظيفية في مجالات وحرف مختلفة يتم الاعلان عنها لاستقبال طلبات المتعطلين واشغال الوظائف والمهن المطلوب لتوفير فرص عمل لابناء الكرك لافتا الى ان عدد الطلبات المقدمة للمديرية للباحثين عن عمل من الجنسين تزيد على 3 الاف طلب لمختلف المهن والحرف.(بترا)