“الكاريزما” التي تتمتع بها هذا اليوم لافتة للنظر، ولجميع الناس حولك، فأنت تعرف كيف تأخذ ما تريد بكلامك الدبلوماسي، أما في فترة الظهيرة، فلديك العديد من الاجتماعات والأعمال المهمة التي قد تلقى نجاحا لديك. في فترة المساء حاول أن تهدئ اللعب مع من تحب، فإن كثرة الشد قد تقطع الحبل بينكما، وخاصة مواليد 7 إلى 12 أيار.

نسب النجاح لهذا اليوم:

العمل:9 من 10 العاطفة:7 من 10 الصحة:9 من 10