الجوزاء

10:19 م2022-02-19

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عصبيتك غير محتملة هذا اليوم يا مولود الجوزاء، فأنت تريد فعل كل شيء دون معارضة أي أحد حولك، وقد يفيدك الحظ بدعم مصالحك وإرادتك وبالأخص في فترة الظهيرة، أما في فترة ما بعد الظهر، فإن الأمور العائلية تأخذ الحيز الأكبر من وقتك، وذلك لأمر مهم قد يحدث، لا تفكر كثيرا فقد يصيبك الأرق هذه الليلة، لأن بعض الأسئلة والشكوك قد تدور في عقلك.
نسب النجاح لهذا اليوم:
العمل:9 من 10 العاطفة:7 من 10 الصحة:9 من 10

10:19 م2022-02-19
زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock