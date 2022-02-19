عصبيتك غير محتملة هذا اليوم يا مولود الجوزاء، فأنت تريد فعل كل شيء دون معارضة أي أحد حولك، وقد يفيدك الحظ بدعم مصالحك وإرادتك وبالأخص في فترة الظهيرة، أما في فترة ما بعد الظهر، فإن الأمور العائلية تأخذ الحيز الأكبر من وقتك، وذلك لأمر مهم قد يحدث، لا تفكر كثيرا فقد يصيبك الأرق هذه الليلة، لأن بعض الأسئلة والشكوك قد تدور في عقلك.

نسب النجاح لهذا اليوم:

العمل:9 من 10 العاطفة:7 من 10 الصحة:9 من 10