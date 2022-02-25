ما زلت تحقق النجاحات المتتالية على صعيد العمل، المثابرة والجهد والنشاط برفقتك خلال هذا اليوم وخاصة في فترة الظهيرة، يوم مناسب لعمل اجتماعات ومقابلات عمل، وخصوصا لمن يعمل في مهنة التسويق والمبيعات، في المساء قد تكون العاطفة هي المسيطرة، لكن ليس كما ترغب فقد يندلع شجار بينك وبين من تحب فكن أكثر هدوءا.

نسب النجاح لهذا اليوم

العمل : 9 من 10 العاطفة : 7 من 10 الصحة : 9 من 10