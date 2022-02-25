لا تجعل عملك فوق صحتك، فاهتم بصحتك وخاصة على منطقة المعدة والأرجل، فهما الاماكن الاكثر تهديدا هذا اليوم لحصول وعكة صحية بهما، كما عليك الانتباه على عملك، والابتعاد عن القرارات المهمة. لا تكن حساسا أيضا في فترة المساء لأي كلمة قد يوجهها أحد المقربين إليك من العائلة، يوم متعب وطويل بالنسبة إليك، وخاصة اذا كنت من مواليد 1 الى 10 تموز.

نسب النجاح لهذا اليوم

العمل : 6من 10 العاطفة : 6 من 10 الصحة : 6 من 10