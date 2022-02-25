العذراء

10:24 م2022-02-25

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كفاك تحليلا يا مولود العذراء، فلا داعي لأن تتعب عقلك بهذه الافكار الكثيرة والوساوس التي لا تنتهي، خذ الامور ببساطة ولا تدقق على كل كلمة تخرج من فم من حولك، واستمتع بتهار جيد ومريح، في المساء الاجواء جيدة ومسلية، فحاول الخروج والتمتع بوقتك، فإذا كنت من مواليد 2 الى 11 أيلول استعد ليوم حافل.
نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 8 من 10 العاطفة : 8 من 10 الصحة : 9 من 10

10:24 م2022-02-25
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