انك لم ترتح بعد من مفاجآت يوم أمس، فالأمور لا تزال تتابع عليك، انتبه الى نفسك وخاصة صحتك التي من الممكن، أن تتعرض لوعكة في فترة الظهيرة والمساء، الحبيب سيجعلك عصبيا لهذا المساء لإلغاء الموعد بينكما، مواليد 1 الى 11 تشرين اول، هم الأكثر تأثرا بهذه الوضعية.

نسب النجاح لهذا اليوم

العمل : 6 من 10 العاطفة : 6 من 10 الصحة : 6 من 10