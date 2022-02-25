عليك ان تهدأ ولا تقم بتصرفات حمقاء، وكما يقول المثل كل شيء بوقته حلو، فلا تستعجل إنجاز عملك بالطريقة الخطأ لكي تخلص منه، يوم فيه كثير من العمل وخاصة في وقت الظهيرة وبعد الظهر، لكن الامور تتحسن عند المساء مع بقاء شعورك بالتعب، وبخاصة مواليد 2 الى 10 تشرين الثاني.

نسب النجاح لهذا اليوم

العمل : 8 من 10 العاطفة : 8 من 10 الصحة : 9 من 10