الامور المالية تشغل بالك، فانتبه الى مصاريفك التي لا تنتهي فأنت تكبد نفسك خسائر وديونا، وبخاصة عند فترة الصباح عندما تتفاجأ بأن عليك دفع بعض الاموال لأجل دين قديم، ولأجل مناسبة اجتماعية مهمة، الاوضاع العاطفية في المساء مطمئنة الى حد ما، وخاصة أن الامور كلها تصب في مصلحتك. نسب النجاح لهذا اليوم

العمل : 8 من 10 العاطفة : 9 من 10 الصحة : 9 من 10