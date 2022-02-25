“ما هذا المزاج المتوتر” ثلاث كلمات ما زالت تعبر عن نفسك وشعورك الذي يبقى لليوم الثاني على التوالي يواجه الضغوطات والمشاكل، عليك بالتحلي بالصبر والهدوء في كل ما تفعله، ولا تستعجل بإصدار القرارات المتهورة والتي تضر بك في المستقبل، قد تكون فترة المساء هي الاسوء، فالأفضل أن لا ترى شريك حياتك أو من تحب فهذا سيضر بعلاقتكما.

نسب النجاح لهذا اليوم

العمل : 5 من 10 العاطفة : 5 من 10 الصحة : 5 من 10