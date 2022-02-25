الحمل

10:24 م2022-02-25

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حاول أن تجد الحلول الصحيحة لاخطائك قبل فوات الآوان، فاليوم فرصة لك لتعديل أوضاعك العملية، لكي تقفز فوق فجوة الكسل التي شعرت بها سابقا، الأوضاع جيدة فاستغلها ولا تؤجل عمل اليوم الى الغد، المساء جيد لقضائه مع عائلتك ومناقشة أمر عائلي مهم للغاية.
نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 7 من 10 العاطفة : 8 من 10 الصحة : 8 من 10

10:24 م2022-02-25
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