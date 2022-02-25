مزاجك المتقلب يضه من حولك في حيرة، وتجعلهم لا يستلطفونك ويتحاشونك، أما بالنسبة لمشوار التهورات والمفاجآت فما زال مستمرا، فعليك التفكير مليا قبل التكلم وإطلاق كلامك الذي قد يكون مؤذيا للآخرين، سيعرف الندم طريقا لقلبك في المساء، فكن على موعد مع صحوة الضمير، وبالأخص اذا كنت من مواليد 1 الى 11 أيار.

نسب النجاح لهذا اليوم

العمل : 7 من 10 العاطفة : 7 من 10 الصحة : 9 من 10