11383 مخالفة عدم ارتداء الكمامات للأفراد في أسبوع

عمان- الغد- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن رجال الأمن العام ومن مختلف الوحدات الشرطية ومن خلال رقابتهم لالتزام الافراد وتقيدهم بارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي في المرافق والاماكن العامة والاسواق والمحال والمولات التجارية فقد حرروا ومنذ بداية هذا الاسبوع 11383 مخالفة بحق افراد ممن ضُبطوا مخالفين لاوامر الدفاع لعدم ارتداء الكمامة .

وأضاف انه جرى كذلك مخالفة و134 منشأة ومحل تجاري لم يلتزم أصحابها والعاملون فيها بأوامر الدفاع.

وأكد الناطق الإعلامي ان هذه الحملات الأمنية الرقابية مستمرة وبشكل مكثف وفي كافة مناطق المملكة وسيتم تكثيفها خلال الأيام القادمة .

وداعياً الجميع القيام بواجبهم تجاه انفسهم ومجتمعهم والمساهمة في الحد من انتشار الفيروس والالتزام بارتداء أدوات السلامة العامة والتباعد الاجتماعي.