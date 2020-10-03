114 إصابة جديدة بكورونا في قطاع غزة

غزة- اعلنت زارة الصحة في قطاع غزة، عن تسجيل 114 اصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية.

وقالت الوزارة في التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، صباح اليوم السبت، ان عدد العينات الجديدة التي جرى فحصها 1784 عينة، مشيرة الى تعافي 95 حالة جديدة.

واشارت الوزارة الى ان اجمالي الاصابات ارتفع إلى 3298 اصابة، منها 1416 نشطة، فيما ارتفعت حالات التعافي الى 1860 حالة، والوفيات الى 22.

بترا