114 مخالفة وإغلاقا لعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية والمهنية في عمان

عمان -الغد- حررت فرق الرقابة المهنية والصحية التفتيشية في أمانة عمان، أمس الثلاثاء، 114 مخالفة وإغلاقا لعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية والمهنية.

وقالت الأمانة في بيان صحافي اليوم الأربعاء إن مراكز التفتيش التابعة لدائرة الرقابة والتفتيش الصحي والمهني في الأمانة نفذت 703 زيارات، سجلت خلالها 8 مخالفات داخل السوق المركزي، بالإضافة إلى إغلاق منشأة لم تلتزم بأمر الدفاع.