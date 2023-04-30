عمان – _ – حققت شركة البوتاس العربية أرباحاً صافية في نهاية الربع الأول من العام الحالي بلغت حوالي 114 مليون دينار، وذلك بعد اقتطاع ضريبة الدخل والمخصصات ورسوم التعدين، فيما تمضي الشركة قدماً نحو تنفيذ مشاريع توسعية في إنتاج البوتاس ومشاريع أخرى في الصناعات المشتقة، والاستثمار في بنيتها التحتية بكلفة تقديرية ستتجاوز (1.2) مليار دينار للسنوات الخمس المقبلة.

وأظهرت البيانات المالية لشركة البوتاس العربية، أن صافي إيرادات الشركة من عمليات تصنيع البوتاس بلغ في نهاية الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي نحو (221) مليون دينار، فيما بلغ الربح التشغيلي لذات الفترة من العام الحالي قرابة (118) مليون دينار.

وفي تعليقه على هذه النتائج، قال رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية، المهندس شحادة أبو هديب: “على الرغم من التقلبات الكبيرة التي شهدتها أسواق الأسمدة العالمية نتيجة الحرب في أوروبا وتداعياتها على مختلف دول العالم على الأصعدة الاقتصادية واللوجستية وتأثيراتها على حركـة التجـارة العالميـة الخاصـة بالأسمدة، إلا أن شركة البوتاس العربية حافظت على مستويات متميزة من الإنتاجية والربحية، وذلك نتيجة التزامها بخططها الإستراتيجية”.

وأكد المهندس أبو هديب، أن هذه المشاريع سيكون لها دور كبير في تدعيم موقع الشركة في أسواقها التقليدية وكذلك في زيادة كفاءة عملياتها الإنتاجية، وتعظيم إيراداتها إلى جانب الارتقاء بالقيمة المضافة لمنتجاتها لتمكينها من الدخول إلى أسواق عالمية جديدة ذوات عوائد عالية، مشيراً إلى أن الشركة ستواصل من خلال مركزها الخاص بالأبحاث والتطوير والابتكار والذي شارفت على الانتهاء من إقامته وتجهيزه وتشغيله، استكشاف طرق مبتكرة لتلبية الطلب العالمي المتزايد على سماد البوتاس بمختلف أنواعه، واستحداث منتجات متنوعة جديدة وتعزيز استدامة أعمال الشركة.

وأشار المهندس أبو هديب، إلى أن حصة الشركة من أرباح استثماراتها في الشركات الحليفة والمشاريع المشتركة بلغت حوالي (27) مليون دينار في نهاية الربع الأول من العام الحالي، مما انعكس إيجاباً على النتائج المالية الإجمالية لـ “البوتاس العربية”.

ولفت المهندس أبو هديب، إلى أن شركة البوتاس العربية وشركاتها التابعة والحليفة تعد من أكبر المساهمين في رفد احتياطي المملكة من العملات الصعبة والتي بلغت حوالي (470) مليون دولار، في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة البوتاس العربية، الدكتور معن النسور، إن شركة البوتاس العربية استمرت بلعب دورها الفعّال كشريك موثوق في تعزيز الأمن الغذائي العالمي من خلال إنتاج الأسمدة عالية الجودة، حيث ارتفعت كميات إنتاج الشركة من مادة البوتاس مع نهاية الربع الأول من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بنسبة

7 % لتصل إلى (726) ألف طن، فيما تمكنت الشركة من تخفيض متوسط كلفة الإنتاج بنسبة 17 % للطن الواحد.

وأضاف الدكتور النسور، أن شركة البوتاس العربية تنفذ حالياً مجموعة من المشاريع التوسعية الهادفة إلى زيادة طاقتها الإنتاجية من منتجات مادة البوتاس بكافة أنواعها وكذلك توسيع عملياتها وبما يسهم في الارتقاء بالشركة إلى آفاق جديدة وتعزيز مكانتها كمنتج رائد لسماد البوتاس في العالم.

وأوضح الدكتور النسور، أن الكلف التقديرية للمشاريع التوسعية للشركة ستتجاوز على مدار السنوات الخمس المقبلة ما قيمته (1.2) مليار دينار، موضحاً أن هذه المشاريع تعد علامة بارزة في مسار نمو الشركة وتوسعها داخل الأسواق الإقليمية والعالمية، إضافة إلى انعكاساتها الإيجابية الكبيرة على زيادة إيرادات الشركة وتحقيق ربحية أفضل على المدى الطويل، وتمكين الشركة من أن تلعب دوراً محورياً في الاقتصاد الكلي للبلاد.

ووفقاً للدكتور النسور، تدرس شركة البوتاس العربية حالياً تنفيذ مجموعة من المشاريع الاستثمارية الكبرى أهمها؛ مجمع الأسمدة المتخصصة، والتوسع في إنتاج المواد المشتقة الأخرى من خلال شركاتها التابعة والحليفة كشركة برومين الأردن، إضافة إلى إنتاج مواد سمادية أخرى لا يتم إنتاجها حالياً في المملكة، مما سيمنح الشركة فرصة لتوسيع قاعدة عملائها المتنامية والدخول لأسواق جديدة غير تقليدية إضافة إلى تحسين مركزها التنافسي في الأسواق التي تتعامل معها.