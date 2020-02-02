115 حالة إغلاق و6 آلاف مخالفة في 50 ألف زيارة تفتيشية بعمان

عمان – نفذت فرق التفتيش الصحية والمهنية في أمانة عمّان العام الماضي 50239 زيارة ميدانية على منشآت تجارية داخل حدودها ضمن نظام التفتيش الإلكتروني الموحد.

ووفق نائب مدير المدينة لشؤون الصحة والزراعة الدكتورة ميرفت المهيرات، فإن نظام التفتيش الإلكتروني ضبط عملية التفتيش على المنشآت التجارية والاقتصادية باعتماده عمليات التفتيش المجدولة إلكترونياً، ما ساهم بتخفيض التكلفة المالية ورفع كفاءة التفتيش القائم على بناء درجة الخطورة، وتحديد الجهات المرجعية التنظيمية إضافة للحد من التداخل والازدواجية بين الجهات الرقابية.

واضافت ان الجولات التي نفذتها كوادر مراكز التفتيش، اسفرت عن تسجيل 115 حالة إغلاق، وتحرير 6 الآف و688 مخالفة، في حين بلغت نسبة تجديد الرخص 82 بالمئة، وارتفعت الإتلافات إلى 9 الآف طن من النفايات في مكب الغباوي، وارتفاع معاينات اللحوم بجميع أنواعها إلى نحو 72 مليون كغم.

واشارت إلى ان مخالفات الصحة العامة “التدخين” التي حررتها كوادر الأمانة، استناداً على قانون الصحة العامة بلغت 205 مخالفات، وتحرير 42 مخالفة تحت بند منع مكاره للحدائق، وتوجيه 57 إنذارا، فيما بلغت كمية المنتجات البستانية التي تم تسويقها العام الماضي مليونا و116 طنا مقارنة مع مليون و49 طنا عام 2018، لافتة الى ان عدد الخدمات التي تم أتمتها في القطاع العام الماضي بلغت 18 خدمة من أصل 23 خدمة.

وأعادت الأمانة العام الماضي تأهيل 21 حديقة، وتأهيل حديقة التفوق كحديقة نباتية تعليمية، وحديقة الأمير هاشم للطيور ضمن المبادرات الملكية إضافة لتنفيذ مبادرة أصدقاء حدائق عمان.

وبينت أن كوادر الأمانة تعاملت مع 1110 طلبات لمواطنين متعلقة بخدمة تقليم أشجار خارج حدود المنازل، وأطلقت العام الماضي المتحف المتنقل للتوعية بمضار التدخين بالشراكة مع الجمعية الملكية للتوعية الصحية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، والمشاركة في حملة “إطفيها” التي تندرج في سياق مبادرة الأمانة “عمان مدينة صحية”.

يذكر أن مدينة عمان سجلت 8ر3 بالمئة، وهي النسبة الأقل بين المدن الاردنية بالنسبة للتدخين بحسب تقرير منظمة الصحة العالمية والشركاء العالميين (WNTD). -(بترا)