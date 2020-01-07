116 ألف أردني مشتركون بالضمان على الحد الأدنى للأجور

عمان- قال الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي إن عدد المؤمن عليهم الفعّالين وصل حالياً إلى مليون و 336 ألف مشترك من ضمنهم 72 ألف مشترك اختياري، وأن المتوسط العام لأجور كافة المؤمن عليهم الفعّالين يبلغ حالياً 534 ديناراً.

وأضاف ردّاً على سؤال لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الثلاثاء إن عدد الأردنيين المشتركين بالضمان إلزامياً من خلال عملهم لدى منشآت داخل المملكة وعلى راتب الحد الأدنى للأجور المعتمد حالياً وهو 220 ديناراً بلغ 116 ألف مؤمّن عليه أردني، يشكّلون ما نسبته 9ر9 بالمئة من العاملين الأردنيين المؤمّن عليهم إلزامياً بالضمان.

ودعا الصبيحي كافة العاملين في مختلف القطاعات إلى التحقق من بياناتهم في الضمان لا سيّما ما يتعلق بالرواتب والأجور الخاضعة لاقتطاعات الاشتراك بالتأمينات، والتأكّد من أنها صحيحة وحقيقية كون حقوقهم التأمينية والتقاعدية المستقبلية تعتمد على مستويات هذه الأجور.-(بترا)