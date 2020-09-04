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116 إصابة جديدة بفيروس كورونا في غزة

منذ 4 ساعات

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غزة – اعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن تسجيل 116 اصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة.
وقالت الوزارة في التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، صباح اليوم الجمعة، ان عدد العينات الجديدة التي جرى فحصها 1578 عينة وبلغ عدد الإصابات الجديدة المسجلة خلال 24 ساعة الماضية 116 حالة منها 114 اصابة محلية و2 من مراكز الحجر، كما تم تسجيل 13 حالة تعاف جديدة في قطاع غزة.
واشارت الى ان الاجمالي التراكمي للمصابين منذ اذار الماضي بلغ 697 اصابة.(بترا)

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