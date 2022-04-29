تدخل في فترة ليست بسهلة يا مولود الجوزاء، مزاجك ليس على ما يرام، وتخرج عصبيتك على أي شيء تافه يحدث أمامك، قد يضغط عليك العمل في فترة الظهيرة، وحتى وقت متأخر من المساء. في فترة ما بعد الظهر خبر قد يغير جميع مشاريعك لليومين القادميين. أما في المساء فإن نقاشا عائليا أو عاطفيا قد يدور مما يجعلك عصبيا أكثر، فحاول أن تتمالك نفسك.

نسب النجاح لهذا اليوم

العمل : 5 من 10 العاطفة : 5 من 10 الصحة : 5 من 10