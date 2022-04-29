لا رغبة لك بالخروج من البيت والذهاب الى العمل. عليك بأن تكون هادئا ولا تدخل في نقاشات لا داعي لها مع زملائك أو مديرك في العمل، لأنها لن تكون لصالحك كما أن المشاكل قد تلقي بظلالها عليك في فترة ما بعد الظهر. في المساء قد تزورك الكآبة والملل لبعض الوقت لعدم وجود ما تقوم به.

نسب النجاح لهذا اليوم:

العمل : 6 من 10 العاطفة : 6 من 10 الصحة : 6 من 10