النجاح رفيقك اليوم يا مولود القوس وخاصة في العمل الذي سيكون من اهتماماتك، وقد يكون به بعض الأمور المشجعة والتي ستدعم وضعك. يوم جيد لتقديم امتحان أو التوجه لمقابلة عمل. في المساء شجار بسيط قد يحدث بينك وبين من تحب، وذلك لأنك تحب النقاش، وخاصة مواليد شهر تشرين ثاني.

نسب النجاح لهذا اليوم

العمل : 9 من 10 العاطفة : 7 من 10 الصحة : 9 من 10