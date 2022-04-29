الميزان

10:36 م2022-04-29

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يوم به كثير من الأعمال يا صديقي الميزان ومنذ الصباح والآخرين يلقون بمسؤولياتهم عليك. لكن الأوضاع لديك أفضل من اليومين السابقيين وخاصة على نفسيتك والمشاكل التي كانت حولك. لا تتأمل أن تذهب الى البيت باكرا هذا المساء، لأن أعمالك المتراكمة تتطلب البقاء في المكتب.
نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 8 من 10 العاطفة : 7 من 10 الصحة : 8 من 10

10:36 م2022-04-29
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