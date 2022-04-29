أحداث كثيرة تدور اليوم وقد يكون تدخلك وكلامك هما السبب في تفاقم الاوضاع من حولك، حاول الابتعاد عن المزاجية وأن تلتزم بمواعيدك، لكي لا يثور الآخرين عليك، وبالأخص ضمن عملك. الفترة الاصعب هي فترة ما بعد الظهر، وقد تحدث بها بعض المشاكل. في فترة المساء عليك الاعتناء بصحتك أكثر وخاصة بالنسبة لمواليد 1 الى 4 شباط.

نسب النجاح لهذا اليوم:

العمل : 6 من 10 العاطفة : 6 من 10 الصحة : 6 من 10