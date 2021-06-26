12 ألف مشارك في “أردننا جنة”

محمد أبو الغنم

عمان- قالت وزارة السياحة والآثار، إن أعداد المشاركين في برنامج “أردننا جنة” منذ انطلاقه في العاشر من حزيران (يونيو) الحالي ولغاية أمس، وصلت الى 12122 مشاركا.

وأوضحت الوزارة، في بيان صحفي أصدرته أمس، أن أعداد حافلات النقل السياحي التي قامت بنقل المواطنين للوجهات السياحية التي يوفرها البرنامج وتنطلق من مختلف محافظات المملكة، وصلت الى 448 حافلة، إضافة الى 448 دليلا سياحيا مرافقين للحافلات.

وأضافت، أن برنامج “أردننا جنة” المدعومة رحلاته من وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة بنسبة تتجاوز 50 % من كلف الرحلة، وتنفذه المكاتب السياحية ومختلف القطاع السياحي، يهدف إلى تحفيز وتنشيط السياحة الداخلية، وتشجيع المواطنين على زيارة العشرات من الوجهات السياحية.

وبينت الوزارة، أن البرنامج المصمم للمواطن الأردني، يؤمن نقلا مجانياً من خلال حافلات نقل سياحي مجهزة وحديثة تنطلق من محافظات المملكة كافة نحو الوجهات السياحية الموجودة في البرنامج، وكذلك تخصيص دليل سياحي مرافق لكل حافلة، إضافة الى توفير وجبات الطعام.

ويسعى البرنامج الذي تبلغ مخصصاته هذا العام 6 ملايين دينار، إلى التخفيف من الخسائر التي لحقت بالقطاع السياحي جراء جائحة كورونا ومساعدته على التعافي، من خلال إشراك المكاتب السياحية في تنظيم وتنفيذ الرحلات، والنقل السياحي وأدلاء السياح والطيران الداخلي، والعديد من المنشآت السياحية كالمطاعم والمخيمات، ومقدمي الخدمة كالرواحل في منطقة البترا وسيارات الدفع الرباعي في وادي رم.