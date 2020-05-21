12 إصابة جديدة بكورونا.. وفرق التقصي تتابع مخالطي “حلاق” مصاب في عمان

عمان – الغد – أعلن وزير الصحة الدكتور سعد جابر عن تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأردن، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع العدد التراكمي للحالات المثبتة حتى الآن إلى 684 حالة، منها تحت العلاج 158 حالة.

وتوزعت الحالات الجديدة، بحسب ما أعلنه جابر، في الإيجاز الصحفي اليوم الخميس، على:

– حالة واحدة لسائق أردني تم تسجيلها في حدود العمري.

– 7 حالات لأردنيين قادمين من الخارج، 5 منهم من الإمارات، وحالتين من الولايات المتحدة الأميركية.

– حالة واحدة في المفرق مخالطة لأهلها من المصابين.

– حالة واحدة في منطقة محجورة في عمان، وهو حلاق مخالط لسائق شاحنة مصاب، وسيتم الحظر على كامل المنطقة، وتتبع جميع مخالطيه.

– حالتان في إربد، واحدة معروف سبب العدوى، والأخرى يتم التقصي عن سبب العدوى.

إلى ذلك، قال جابر أنه سجل في المملكة اليوم 11 حالة شفاء 7 في مستشفى الأمير حمزة و3 في مستشفى الملكة علياء وحالة واحدة في مستشفى الملك عبدالله المؤسس الجامعي.