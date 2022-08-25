12 حقيقة عن حياة الأميرة ديانا في الذكرى الـ 25 لوفاتها

لقيت الأميرة ديانا حتفها في حادث سيارة أليم قبل 25 عاما، مما تسبب في حداد وحزن بجميع أنحاء العالم، وفيما يلي حقائق عن حياتها:

* ولدت ديانا سبنسر في الأول من يونيو 1961 لعائلة أرستقراطية، وهي الثالثة من بين أربعة أبناء ينتمون لعائلة من النبلاء.

* في العام 1977 التقت بالأمير تشارلز، وريث عرش بريطانيا، في منزل ألثورب الفخم، وفي فبراير 1981، تم الإعلان عن خطوبتها على تشارلز.

وفي 29 يوليو من نفس العام تزوجا في حفل فخم أقيم في كاتدرائية القديس بولس في لندن وشاهده الناس في جميع أنحاء العالم.

* ولد وليام الابن الأول للزوجين في 21 يونيو 1982، وولد شقيقه الأصغر هنري، المعروف باسم هاري، في 15 سبتمبر 1984.

* في العام 1986، جدد تشارلز علاقته مع كاميلا باركر بولز، وهي المرأة التي وصفها فيما بعد بأنها “حب حياته”.

وعانت ديانا من الشره المرضي، وهو اضطراب خطير في عادات الأكل. وواصل الزوجان الملكيان واجباتهما العامة لكن كلا منهما عاش حياته الخاصة بمعزل عن الآخر.

* عام 1992، نشرت سيرتها بعنوان “ديانا – قصتها الحقيقية” للمراسل الصحفي أندرو مورتون بالتعاون معها بشكل سري.

وأظهرت سيرتها أنها كانت محاصرة في قيود زواج بلا حب، وأنها حاولت الانتحار لجذب انتباه تشارلز.

في أغسطس من ذلك العام، نشرت الصحف مقتطفات من محادثة هاتفية مسجلة بين ديانا وجيمس جيلبي، الذي كان يدعوها “الرقيقة الناعمة” وأخبرها مرارا وتكرارا أنه يحبها.

أعلن رئيس الوزراء جون ميجور انفصال الزوجين رسميا في البرلمان في ديسمبر.

زواج بلا حب

*أجرى الأمير تشارلز مقابلة تلفزيونية العام 1994 اعترف فيها بالخيانة الزوجية، قائلا إنه ظل مخلصا في زواجه “حتى انتهى بشكل لا رجعة فيه (على الرغم) من أن كلانا حاول”.

* في 20 نوفمبر 1995، أجرت ديانا مقابلة تلفزيونية مع مارتن بشير مراسل قناة (بي.بي.سي) اعترفت فيها بالخيانة الزوجية مع الضابط السابق بالجيش جيمس هيويت.

وقالت “كان هناك ثلاثة أشخاص في هذا الزواج، لذلك كان مزدحما بعض الشيء”، في إشارة إلى علاقة تشارلز بكاميلا.

* في 28 أغسطس 1996، تم الطلاق بين تشارلز وديانا لينتهي زواج دام 15 سنة.

وفاة بظروف غامضة

* لقيت ديانا حتفها في 31 أغسطس 1997 في حادث سيارة في باريس مع عشيقها دودي الفايد.

وبعد تشييع جنازتها، دُفنت في جزيرة ألثورب.

* خلص تحقيق في وفاتها أجري العام 2008 إلى أنها والفايد قتلا بشكل غير قانوني بسبب الإهمال الجسيم لقيادة سائقها هنري بول. وكان المصورون يلاحقون سيارتهما الفارهة.

* خلص تحقيق في العام 2021 إلى أن الصحفي بشير كذب، وأظهر بيانات مصرفية مزيفة لإقناع تشارلز سبنسر شقيق ديانا بأن يعرفه بشقيقته.

وقامت (BBC) بالتعتيم على خدعته، وفق “يورونيوز”. ودفعت بعد ذلك مبالغ مالية إلى السكرتير الخاص السابق لديانا والمربية السابقة للأميرين ويليام وهاري.

قال ويليام إن المقابلة الشهيرة لا يجب أن تُذاع مرة أخرى أبدا.

وأضاف أن الطريقة المخادعة التي تمت بها “أثرت بشكل كبير” على ما قالته ديانا.

كما أشار إلى أن المقابلة ساهمت بشكل كبير في جعل علاقة والديّه أسوأ، وألحقت الأذى منذ ذلك الحين بعدد كبير جدا من الأشخاص الآخرين. -البيان

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