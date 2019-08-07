12 دولة تشارك في دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية

عمان – الغد – مع بدء العد التنازلي لإزاحة الستار على منافسات وفعاليات النسخة الثانية من دورة العاب غرب آسيا البارالمبية الثانية التي يستضيفها الأردن خلال الفترة 15 – 22 أيلول (سبتمبر) المقبل برعاية سمو الأمير فيصل ابن الحسين رئيس اللجنة الأولمبية الأردنية عضو اللجنة الأولمبية الدولية.

فقد خصصت اللجنة التنفيذية للدورة جلستها الموسعة التي عقدت بعد ظهر الأربعاء في مقر اللجنة البارالمبية للاطلاع على ما تم إنجازه من تحضيرات واستعدادات تضمن تحقيق النجاح المطلوب لاستضافة مثالية حيث حرص د. حسين أبو الرز رئيس اللجنة البارالمبية الأردنية والأنسة مها البرغوثي أمين عام اللجنة على حضور اجتماع اللجنة التنفيذية الذي عقد برئاسة سليمان الروسان (نائب رئيس اللجنة البارالميية)، وحضور د.عامر الشعار عضو اللجنة البارالمبية، جاسر النويران (مدير النشاط الرياضي)، داوود شحادة (مدير مجمع الأمير رعد الرياضي لرياضة المعوقين)، أحمد حياصات، رشا الخياط، ألاء عصفور وميسون حمارشة.

وعبر الحضور عن سعادتهم واعتزازهم باكتمال عقد الدول المشاركة من كافة أنحاء غرب أسيا حيث تلقت اللجنة البارالمبية من خلال اتحاد غرب أسيا البارالمبي قوائم الوفود المشاركة من 12 دولة هي: السعودية، الإمارات، قطر، البحرين، سلطة عمان، العراق، اليمن، سوريا، لبنان، فلسطين والأردن، بينما ينتظر إرسال قوائم الكويت خلال اليام القادمة، يتنافسون على ألقاب وميداليات 6 العاب هي رفع الأثقال، العاب القوى، كرة الطاولة، كرة السلة للكراسي المتحركة، وكرة الهدف للمكفوفين وبوشيا.

وأقرت اللجنة التنفيذية تشكيل الوفد الأردني المكون من 118 شخصا برئاسة د.عامر الشعار وفي الألعاب الـ6 واعتماد أعداد اللاعبين واللاعبات والمدربين وعلى النحو التالي:

ألعاب القوى (إعاقات حركية وبصرية وشلل دماغي): 33 لاعب ولاعبة بإشراف المدربين محمد الحراسيس وأحمد بني ياسين وناصر الخواجا، كرة الطاولة: 18 لاعب ولاعبة بإشراف المدربين هارون الشلتوني ومحمد أبو فرحة، كرة السلة للكراسي المتحركة: 12 لاعب بإشراف المدربين حمزة الهندي وفادي القدسية، رفع الأثقال: 9 لاعبين ولاعبة بإشراف المدرب عيسى هلال، البوتشيا: 11 لاعب ولاعبة بإشراف المدرب طه زيادة، كرة الهدف للمكفوفين: 6 لاعبين بإشراف المدربين عبدالله الداغستاني وكمال سعيد.

الدول المشاركة والألعاب الـ6

ألعاب القوى: الكويت، السعودية، البحرين، اليمن، العراق، سوريا، الإمارات، لبنان، قطر، فلسطين، سلطنة عمان والأردن.

كرة السلة للكراسي المتحركة: البحرين، العراق، سلطنة عمان، الكويت والأردن.

كرة الهدف للمكفوفين: قطر، سلطنة عمان، العراق، الإمارات، فلسطين والأردن.

كرة الطاولة: فلسطين، العراق، لبنان، الإمارات والكويت.

رفع الأثقال: العراق، سوريا، الإمارات، اليمن، لبنان، والأردن.

البوشيا: الإمارات، السعودية، العراق، البحرين، الكويت، والأردن.