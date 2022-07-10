12 طريقة سهلة لتبدين أصغر سناً

يخاف كثير من الناس من التقدم في السن والشيخوخة، لكنهم لا يعرفون ما يجب عليهم فعله ليبدو أصغر سناً.

ولتحقيق ذلك، يجب اتخاذ تدابير في مختلف المجالات، بما في ذلك مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة والتغذية.

كيف أبدو أصغر سناً ؟، مجلة skin.onilacare تكشف لك السر.

1. استخدمي كريمات ترطيب الوجه

يمكن أن تكون بشرة وجهكِ جافة أو دهنية أو عادية أو مختلطة.

ستحتاج كل نوع مختلف من البشرة إلى عناية خاصة. من بين الاهتمامات الموجودة في جميع الروتين الخاص بكِ استخدام الكريمات المرطبة.

هناك أنواع عديدة من المرطبات؛ لذلك يمكنكِ بسهولة الحصول على أحد الكريمات المرطبة والمخصصة لبشرتكِ واستخدامه مرتين في اليوم. لا تنسي ترطيب الرقبة أيضاً.

2. لا تنسي وضع واقي الشمس

نعلم جميعًا أن الشمس مصدر جيد لفيتامين د. لكن يجب أن تعلمي أيضًا أن أشعة الشمس فوق البنفسجية تشكل خطورة كبيرة على الجلد.

تتألف الأشعة فوق البنفسجية من نوعين:( UVA و UVB) والنوع UVB هي سبب تجاعيد الجلد وبالتالي تظهر الشيخوخة.

تسبب الأشعة فوق البنفسجية (UVB) أيضًا احمراراً في الجلد وحروقه والتهابه. لتبدي أصغر سنًا ، تأكدي من استخدام واقي الشمس ولا تنسي وضعه في روتين العناية ببشرتكِ.

اشتري واقيًا من الشمس لإنه يحمي البشرة من الأشعة فوق البنفسجية (UVA و UVB) حتى يتمكن هذا الواقي من حماية بشرتكِ من كلا الأشعة.

3. اعتني ببشرتكِ حول العينين

البشرة حول العين بشرة نحيفة. لذلك فهي بحاجة إلى مزيد من العناية حتى لا تعاني من الجفاف والتجاعيد.

سيكون وضع كريم العين المناسب في روتين العناية ببشرتكِ خطوة مهمة في جعلكِ أصغر سنًا.

إذا كان لديكِ تجاعيد أو دوائر سوداء حول عينيكِ، فستبدو بشرتكِ حول العينين أكبر سناً.

بالإضافة إلى الترطيب، يمكن لبعض كريمات العين أيضًا إزالة الهالات السوداء حول العينين. بالطبع، استخدمي بعض كريمات العين. واضيفي أيضاً واقٍ من الشمس لبشرتكِ.

شيء آخر يمكنكِ القيام به للعناية ببشرتكِ حول العينين وهو ارتداء النظارات الشمسية.

بالإضافة إلى حماية العينين من الأشعة الضارة، تعمل النظارات الشمسية كحاجز للبشرة حول العينين وتمنع أشعة الشمس من إتلافها.

إذا تعرضتِ لأشعة الشمس بدون نظارات شمسية، فأنتِ تتجاهلين العناية بعينيكِ أو تتلفي البشرة حول عينيكِ.

سيؤدي تغيير هذه الأشياء على الوجه إلى ظهور التجاعيد لفترة طويلة.

4. استخدمي كريمات ترطيب الجسم

تحتاج بشرة الجسم أيضًا إلى كريم مرطب. الاستحمام واستخدام المواد الكيميائية لتنظيف الجلد يسبب جفافه.

لذلك استخدمي منظفًا كريميًا وغير صابوني للجسم لتقليل جفاف الجلد. بعد الاستحمام، عندما يكون الجلد رطبًا قليلًا، رطبي جميع أجزاء الجسم باستثناء المناطق الحساسة.

لا تنسي ترطيب يديكِ كل يوم. اغسلي يديكِ كثيرًا يوميًا واستخدمي المطهرات لتطهيرها.

تؤدي المطهرات والصابون إلى تجفيف اليدين وفي النهاية تجعدهما. الذراعين والرقبة هما جزءان من بشرة الجسم التي يجب عليكِ الإعتناء بهما.

5. فيتامين سي يحارب الشيخوخة

يزيل فيتامين سي العيوب ويضيء البشرة.

البشرة الصافية والنقية هي أحد مكونات المظهر التي تجعلكِ أصغر سنًا.

بالإضافة إلى ذلك، يحتوي فيتامين سي على خصائص منتجة للكولاجين. يزيد الكولاجين من مرونة الجلد وبالتالي يقلل من احتمالية ظهور التجاعيد.

إذا شعرتي أنك بحاجة إلى تفتيح بشرتكِ، ضعي منتج فيتامين سي في روتينكِ اليومي للعناية بشرتكِ لتكوني أصغر سناً.

6. لتكوني أصغر سناً دلكي وجهكِ

عمل مساج لوجهكِ وضم هذا العمل الى روتينك اليومي يساعد في العناية ببشرة وجهكِ.

تدليك الوجه يعمل على زيادة الدورة الدموية وبالتالي يجدد البشرة.

من ناحية أخرى، تدليك الوجه يمنع الجلد من الترهل والتراخي ولا يسمح لوجهكِ أن يبدو سيئًا.

سيساعدكِ تدليك الوجه في شد وجهكِ إذا كنتي تقومين به بانتظام ولفترة طويلة. قومي بتدليك الرقبة عند تدليك الوجه.

كيف أبدو أصغر سناً بالمكياج؟

يمكن للمكياج ومستحضرات التجميل أن تساعد على إزالة العيوب وزيادة الجمال. فيما يلي نتحدث عن استخدام المكياج لتكوني أصغر سناً.

7. تجنبي كريمات البودرة غير اللامعة

لتكوني أصغر سنًا، يجب أن يكون لديكِ وجه مشرق ليجعلكِ مبتهجةً وأكثر حيوية.

عندما تستخدمين مساحيق الكريم غير اللامعة سيجعل وجهكِ يبدو باهتًا ومتعبًا.

اختاري كريمات البودرة والكريمات المرطبة لمظهر طبيعي. تذكري أن تضعي كريم المرطب قبل وضع البودرة الكريمية لمساعدة البشرة على أن تصبح أكثر إشراقًا.

8. استخدمي الكونسيلر

الكونسيلر منتج يشبه الكريم ذو قوام أكثر سمكًا ويستخدم لتغطية عيوب البشرة، وخاصة الهالات السوداء حول العينين.

يجب أن يكون الكونسيلر أخف بدرجة إلى درجتين من الكريم الذي تستخدمينه.

ضعي الكونسيلر تحت العينين بشكل مثلث مقلوب وامسحيه بإسفنجة أو فرشاة مكياج.

أخيرًا ، ثبتي البودرة على الكونسيلر حتى لا تتداخل مع الخطوط حول العينين. يتم تغطية السواد حول العينين بالمكياج لجعل الوجه يبدو أصغر سنًا.

9. قومي بتفتيح ظل العينين

الظلال الداكنة يجعل العينين تبدو صغيرة، وايضاً تجعل الخطوط والتجاعيد حول العينين أكثر وضوحا.

لجعل وجهكِ يبدو أصغر سنًا، قومي بتفتيح ظل العينين مثل الوردي والبني الفاتح وغيرها.

وضعي ظلًا لامعًا أو تاجياً على الزاوية الداخلية لعينيك. سيجعل ذلك عينيكِ تبدو أكثر انتعاشًا وانفتاحًا.

10. استخدمي صابون الحواجب

استخدمي صابون الحواجب عديم اللون أو المسكره لرفع الحاجبين ومنعهما من التساقط.

ستجعلكِ الحواجب المتساقطة فوضوية وتجعل وجهكِ يبدو باهتًا. الانتباه إلى انتظام الحاجبين سيخلق شعورًا جيدًا من حولكِ.

بالطبع، إذا كان جزء من حاجبيكِ فارغًا، استخدمي قلم حواجب رفيع واملأيه برسم خطوط رفيعة وطبيعية هذا يجعل وجهكِ يبدو أصغر سناً.

11. ضعي مكياج الشفاه المناسب لشفتيكِ

تجنبي أحمر الشفاه غير اللامع والداكن.

ستجعل أحمر الشفاه شفتيكِ تبدو أصغر حجمًا وأكثر امتلاءً. أحمر الشفاه اللامع أو المرطب هو أفضل خيار لشفتيكِ لتبدو أصغر سناً بالمكياج.

احرصي على رسم خط الشفاه لمنح شفتيكِ مظهرًا منتظمًا. إذا كانت شفتاكِ صغيرتان، افصلي خط الشفاه قليلاً عن الشفة.

احرصي على رسم خط الشفاه بالتساوي لتكون شفتيكِ أكثر انتظام.

12. إزالة المكياج وتنظيفه من وجهكِ قبل النوم

لا تنامي أبدًا بالمكياج وتأكدي من تنظيف وجهكِ بماء ميسيلار.

يذوب ماء ميسيلار مستحضرات التجميل بسهولة. تحتاج إلى صب بعض منه على اسفنجة المكياج المنظفة وفرك الإسفنجة برفق على الوجه لتنظيفها.

تجنبي الحركات العنيفة وخاصة عند إزالة المكياج العيون. لأنه سيسبب التجاعيد.

بقاء المكياج على بشرة الوجه تمنع الأكسجين من الوصول إلى الجلد وسيؤدي في النهاية إلى ظهور البثور.

بعد مسح مكياجكِ بماء ميسيلار، تأكدي من غسل وجهكِ بمنظف لإزالة أي أوساخ متبقية.