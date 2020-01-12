12 فائزا بجائزة ساويرس الثقافية للعام 2019

القاهرة – أعلنت جائزة ساويرس الثقافية في القاهرة يوم الجمعة الماضي أسماء الفائزين بدورتها الخامسة عشرة في فروع النقد الأدبي والرواية والقصة القصيرة والنص السينمائي والمسرحي.

وفاز بالجائزة في فرع النقد الأدبي محمد شعير عن كتاب (أولاد حارتنا – سيرة الرواية المحرمة) الصادر عن دار العين للنشر.

وفي فرع الرواية فاز بالجائزة في فرع كبار الأدباء عادل عصمت عن (الوصايا) الصادرة عن الكتاب خان بينما فاز في فئة الشبان أحمد عوني عن (جوائز للأبطال) وجاء المركز الثاني مناصفة بين نهلة كرم عن رواية (المقاعد الخلفية) ومحمد عبد الله سامي عن رواية (درب الإمبابي).

وفي فرع القصة القصيرة فاز بالجائزة في فئة كبار الأدباء رضا البهات عن مجموعته (حكايات شتوية) الصادرة عن دار بدائل للنشر والتوزيع بينما فاز في فئة الشبان بالمركز الأول مصطفى زكي عن مجموعته (مسيح باب زويلة) عن دار العين وتلاه في المركز الثاني محمد عثمان الفندي عن مجموعته (أفلام عبده باراديزو.. الشركة السرية) مناصفة مع هبة خميس عن مجموعتها (زار) الصادرة عن الهيئة المصرية للكتاب.

وقال مصطفى زكي لرويترز عقب تسلم الجائزة “المجموعة القصصية الفائزة مكونة من نحو 14 قصة قصيرة، وهي الثالثة لي بمشواري الأدبي. سعيد بتحقيق المركز الأول هذا العام بعدما فزت قبل نحو خمس سنوات بالمركز الثاني في ذات الفرع”.

وتابع قائلا “الحقيقة أن جميع المجموعات القصصية التي بلغت القائمة القصيرة كانت متميزة لذلك أشعر بالقيمة الكبيرة والمستحقة للجائزة”.

وفي فرع أفضل سيناريو فاز بجائزة ساويرس الثقافية محمد المصري عن فيلم (ويذهب لأجل الضال) بينما فاز بجائزة أفضل نص مسرحي ميخائيل وجيه مرزوق عن نص (دكتور ستوكمان ومستر قاسم) وتلاه في المركز الثاني أحمد أبو خنيجر عن نص (فوانيس الليل).

وفي كلمته بحفل توزيع الجوائز الذي أقيم بدار الأوبرا المصرية قال عضو مجلس أمناء الجائزة محمد أبو الغار “هذه الجائزة تسعى إلى تشجيع الحرية في الفن والأدب، وتفتح لها آفاقا كبيرة، وتتيح الفرص للشباب في الرواية والقصة القصيرة والسيناريو، لأن الشباب هم الأمل”.

وأضاف “تحية لكل الذين تقدموا لجوائز ساويرس الثقافية، وتحية لجميع مبدعي مصر وفنانيها، فليتركوا لأفكارهم وإبداعاتهم العنان بكل حرية حتى تعود مصر إلى مكانتها الرائدة”.- (رويترز)