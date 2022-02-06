12 لاعبا في قائمة “صقور الأردن” لبطولة “السلة العربية”

خالد العميري

عمان – وصلت بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة السلة “صقور الأردن”، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في وقت متأخر أمس، تمهيدا للمشاركة في النسخة الرابعة والعشرين من بطولة المنتخبات العربية لكرة السلة، التي تقام بمشاركة 7 منتخبات بعد اعتذار منتخبي المغرب وسورية، خلال الفترة من 8 إلى 16 شباط (فبراير) الحالي.

وضمت بعثة المنتخب الوطني المغادرة، كلا من المدير الفني وسام الصوص ومساعديه محمد حمدان والإسباني اغناسيو، ومدير المنتخبات الوطنية محمد الدباس ومدرب اللياقة البدنية أحمد سمير والمعالج حسن برهومة ومساعده صدام الجبرة، إلى جانب 12 لاعبا، وهم: مالك كنعان وأمين أبو حواس وجوردان دسوقي وزين نجداوي ومحمد شاهر ويوسف أبو وزنة وأحمد حمارشة وأحمد عبيد وسامي بزيع وفريدي إبراهيم والمجنس الأميركي كيفين وير.

وشهدت القائمة استبعاد اللاعبين، فادي قرمش وأدهم الدجاني وعلي كنعان، إلى جانب اعتذار زيد عباس ومحمود عابدين لأسباب متباينة، وهاشم عباس وموسى العوضي للإصابة، وأحمد الدويري والمجنس الأميركي دار تاكر، لارتباطهما بخوض مباريات مع فريقيهما.

ورافق الحكم الأردني إبراهيم جرار، بعثة “صقور الأردن”، وذلك للمشاركة في إدارة مباريات بطولة الشيخ حمدان بن راشد العربية للمنتخبات، والتي تقام كافة مبارياتها على صالة “راشد بن حمدان” في نادي النصر، في الوقت الذي حرص فيه عضوا رابطة مشجعي المنتخبات الوطنية شريف المصري الملقب بـ “البرنس” وأنور الغوراني الملقب بـ “أبو الكاس” على مرافقة المنتخب الوطني، لقيادة هتافات جماهير الجالية الأردنية المقيمة في دولة الإمارات.

ويتواجد المنتخب الوطني في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات ليبيا والإمارات وتونس، حيث يستهل “صقور الأردن” مشواره في البطولة العربية بمواجهة الإمارات عند الساعة الرابعة من مساء يوم غد في صالة نادي النصر، على أن يلاقي المنتخب التونسي عند الساعة الرابعة من عصر يوم الخميس المقبل منه، قبل أن يختتم مشواره في الدور التمهيدي بمواجهة منتخب ليبيا يوم الجمعة، عند الساعة الثانية عصرا.

وتمثل البطولة العربية محطة تحضير جيدة للمنتخبات المشاركة عن قارتي آسيا وإفريقيا، في النافذة الثانية من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2023، حيث تأتي مشاركة “صقور الأردن” تحضيرا لاستضافة منتخبي لبنان وأندونيسيا يومي 24 و27 شباط (فبراير) الحالي، لحساب النافذة الثانية من التصفيات الآسيوية.

وطبقا لنظام البطولة، تم توزيع المنتخبات المشاركة على مجموعتين، بحيث تقام مباريات الدور التمهيدي بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، على أن تتأهل الفرق الأربعة في المجموعتين إلى الدور ربع النهائي طبقا لنظام “الكروس”، على أن تتأهل الفرق الفائزة إلى الدور نصف النهائي من البطولة العربية، مرورا في اليوم الختامي لتحديد المراكز الأربعة الأولى.

وتم اعتماد 14 لاعبا لكل فريق في قائمته بدلا من 12، على أن تستفيد الفرق من إشراك اللاعبين الإضافيين في حال إصابة أي لاعب أساسي بفيروس “كوفيد 19”، مع تأكيد إقامة المباريات إذا كان عدد المصابين أقل من سبعة، والتأجيل في حال زاد العدد على المعدل المطلوب.

اعتذار المغرب ووصول لبنان

من ناحية ثانية، أصدرت الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة، بيانا رسميا، أكدت فيه اعتذارها عن عدم السفر إلى الإمارات للمشاركة في البطولة العربية، وذلك بعدما أظهرت المسحة الطبية الاختبارية لكشف إصابة (كوفيد 19)، إصابة سبعة لاعبين بفيروس كورونا ووجود 4 مخالطين سيتم إعادة المسحة الاختبارية لهم.

وكانت القرعة قد أسفرت عن وقوع المنتخب المغربي في المجموعة الثانية إلى جانب لبنان والجزائر والصومال وسورية، التي اعتذرت أيضا عند عدم المشاركة في وقت سابق، ما دفع اللجنة المنظمة لإعادة برمجة المباريات للمرة الثالثة تواليا.

وما يزال المعيار الذي اعتمده الاتحاد العربي في عملية سحب القرعة – التي سحبت قبل موعدها المقرر اليوم الموافق 7 من الشهر الحالي – مجهولا حتى الآن، حيث أن المنتخب التونسي الأفضل عربيا ويليه “صقور الأردن” استنادا إلى آخر تصنيف للإتحاد الدولي لكرة السلة “فيبا”، ما يعني أن المنتخبين يجب أن يتم وضعهما على رأس المجموعتين وليس في مجموعة واحدة، إذا ما كان هذا المعيار الذي اعتمد خلال عملية سحب القرعة.

إلى ذلك، وصلت بعثة المنتخب اللبناني بقيادة المدرب جاد الحاج إلى دبي، للمشاركة في البطولة العربية، حيث ضمت قائمته اللاعبين جاد خليل وعلي مزهر وعلي منصور وكريم زينون وأمير سعود وسيرجيو الدوريش وجيمي سالم وعزيز عيد المسيح ويوسف خياط وكريستوف خليل وهايك كيوكجيان وعلي حيدر والمجنس أتير ماجوك، على أن يلتحق وائل عرقجي ببعثة لبنان قادما من الكويت خلال الساعات المقبلة.