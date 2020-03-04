12 مليار دولار من البنك الدولي لمواجهة كورونا

واشنطن– كشف البنك الدولي، الثلاثاء، عن حزمة مساعدات، بقيمة 12 مليار دولار، لتوفير تمويل سريع لمساعدة الدول على مكافحة انتشار فيروس “كورونا الجديد”.

وقال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس، في بيان صادر عن البنك، إن “الهدف تأمين تحرك سريع وفعال يستجيب لحاجات البلدان”.

وأضاف أنه في إطار الجهود التي تبذل لمنع انتشار فيروس كوفيد-19 يجب “الاعتراف بالعبء الإضافي الملقى على عاتق الدول الفقيرة”، الأقل تجهيزا.

وأشار البنك الدولي إلى أن الأموال، التي تم تخصيص بعضها للدول الأكثر فقرا، يمكن استخدامها لتأمين معدات طبية أو خدمات صحية وتشمل الخبرات والاستشارات.

ولفت مالباس إلى أن الأموال، ومنها 8 مليارات جرى تأمينها حديثا، ستذهب إلى دول سبق أن طلبت المساعدة، دون أن يحدد لمن ستكون الأفضلية بتلقي التمويل أولا.

وأوضح أن “الهدف هو التحرك بسرعة، لأن السرعة مطلوبة لإنقاذ الأرواح”.

وتابع قائلا “نريد أن نستفيد على أفضل وجه من موارد البنك الدولي الواسعة وخبرته العالمية والمعرفة التاريخية بالأزمات”، مشيرا إلى تمويل مماثل في السنوات الأخيرة لأزمات مشابهة مثل تفشي فيروس إيبولا وزيكا.

وظهر الفيروس، لأول مرة، في مدينة ووهان وسط الصين، في 12 ديسمبر/كانون الأول 2019، وانتشر لاحقًا في 71 دولة، ما تسبب في حالة رعب تسود العالم أجمع.-(الأناضول)