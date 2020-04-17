12 منتخبا يشاركون في بطولة غرب آسيا لكرة القدم

عمان – الغد – أكدت جميع الاتحادات المنتسبة لاتحاد غرب آسيا لكرة القدم مشاركتها في النسخة العاشرة من بطولة الرجال المقرر أن تستضيفها الإمارات خلال الفترة من 2 إلى 15 كانون الثاني/ يناير 2021.

ومع إعلان الاتحادين الفلسطيني واليمني مؤخراً مشاركتهما رسمياً، باتت البطولة ستشهد حضور 12 منتخباً تشكل اتحاداتها القوام الكامل لاتحاد غرب آسيا وهي إلى جانب فلسطين واليمن كل من الكويت والعراق والبحرين وسوريا وقطر ولبنان والأردن والسعودية وعُمان إضافة إلى المنتخب الإماراتي الذي يشارك ويستضيف اتحاده البطولة لأول مرة.

ولم يسبق وأن شهدت النسخ التاسعة الماضية من البطولة مشاركة كافة الاتحادات، إنما كان أعلى رقم هو 9 منتخبات، خلال 4 نسخ ماضية في 2019 و2014 و2011 و2010، وهو ما سيجعل نسخة 2021 تدخل التاريخ من أوسع أبوابه.

ويشير أرشيف البطولة العام منذ انطلاقها عام 2000 أن المنتخب الفلسطيني، لم يغب أبداً عن المشاركة ولكنه رغم ذلك لم ينل لقبها، فيما اليمن كان شارك ثلاث مرات في 2019 و2011 و2010 ولم يحقق أي لقب كذلك.

ولدى المنتخب الكويتي فقد سبق وشارك أربع مرات في البطولة خلال نسخ 2019 و2014 و2011 و2010، وحقق اللقب مرة واحدة وكان ذلك في نسخة 2010.

وبدوره، شارك العراق في 8 نسخ سابقة من أصل 9، ولم يغب سوى في نسخة 2008، وحقق اللقب مرة واحدة العام 2002، وحل وصيفاً ثلاث مرات أعوام 2019 و2011 و2007.

وبالنسبة للمنتخب البحريني حامل لقب البطولة الأخيرة (العراق 2019)، ستشكل نسخة الإمارات 2021 الظهور الخامس له بعدما شارك في 2010 و2011 و2014 و2019.

أما المنتخب السوري، فهي المشاركة التاسعة له، وغاب في نسخة 2014 فقط، وحقق اللقب مرة واحدة في نسخة 2011، وحل وصيفاً مرتين 2004 و2000.

وتعتبر المشاركة القادمة الثامنة بالنسبة للمنتخب اللبناني ولم يغب سوى في نسختي 2008 و2010، كما لم يسبق له الظفر بأي لقب طيلة مشاركاته السابقة، فيما سيكون المنتخب القطري على موعد مع ظهوره الثالث بعد نسخة 2008 ونسخة 2014 التي كانت بضيافته وفاز بلقبها آنذاك.

وبالنسبة للمنتخب السعودي فقد سبق وشارك في ثلاث نسخ هي 2011 و2014 و2019، دون الفوز بأي لقب، وستكون نسخة الإمارات ظهوره الرابع، فيما المنتخب العُماني وقبل حضوره الخامس المنتظر، كان شارك في أربع نسخ سابقة هي: 2008 و2010 و2011 و2014، وكذلك لم ينل لقب أي منها.

ويبرز منتخب “النشامى” وحده الذي شارك في كافة نسخ البطولة، ولكنه على الرغم من ذلك لم يظفر بلقبها وإنما حل وصيفاً لثلاث نسخ هي 2002 و2008 و2014.

وانطلقت البطولة العام 2000 في العاصمة الأردنية عمان، فيما النسخة الثانية العام 2002 في سوريا، ثم استضافت إيران النسخة الثالثة العام 2004، والرابعة أقيمت مجدداً في الأردن العام 2007، والخامسة في إيران العام 2008، وبعد ذلك عاد الأردن ليستضيف النسخة السادسة عام 2010، ثم الكويت للنسخة السابعة في 2012، وبعد ذلك الثامنة في قطر عام 2014.

وأقيمت النسخة التاسعة بمدينتي كربلاء وأربيل العراقيتين في آب 2019، بمشاركة 9 منتخبات هي: العراق، سوريا، لبنان، فلسطين، اليمن، الأردن، الكويت، السعودية، البحرين، وتوج حينها المنتخب البحريني بـ “كأس الحسين” وحل نظيره العراقي وصيفاً.

وتحمل بطولة الرجال اسم “كأس الحسين” كون نسختها الأولى عام 2000 في الأردن جاءت تخليداً لذكرى المغفور له الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه.