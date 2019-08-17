12 منحة دراسية لطلبة الثانوية من البنك المركزي

عمان – أعلن البنك المركزي عن تقديم 12 منحة دراسية سنوية لطلبة الثانوية العامة المتفوقين ممن يزيد معدلهم على 95 بالمئة موزعة على جميع المحافظات بالتساوي للحصول على درجة البكالوريوس في تخصصات الاقتصاد اعتبارا من الفصل الدراسي الأول 2019/2020، بشرط العمل في البنك المركزي بعد التخرج.

وأشار محافظ البنك المركزي الدكتور زياد فريز في بيان صحفي، إلى أن المبادرة هدفها المساهمة بتهيئة جيل متميز من خبراء الاقتصاد في المملكة ليساهموا مستقبلا في رسم السياسات الاقتصادية الكفيلة بمواجهة التحديات وتطوير اقتصاد المملكة.

وقال: إن هذه المبادرة الجديدة لا تشمل فقط دفع الرسوم الجامعية للطلاب ومنحهم مخصصات للنفقات الجامعية، بل تشمل أيضا تدريبا عمليا على المفاهيم والجوانب الاقتصادية في البنك المركزي والمؤسسات الاقتصادية الأخرى، وكذلك مجموعة أخرى من المهارات لتأهيل المبتعثين بصورة شمولية.

واوضح أن شروط الاستفادة راعت التميز العلمي، والفكري، وتوزيع الفرص على جميع محافظات المملكة، مشيرا إلى تخصص منحة لكل محافظة، واعطت ميزة تفضيلية للأقل حظا، وذلك من خلال منح المتفوقين من الأسر التي تتلقى دعما من صندوق المعونة الوطنية نقاطا إضافية للتنافس على المنح. ونشر البنك المركزي على موقعه الإلكتروني www.cbj.gov.jo الأحكام والشروط الخاصة بهذه البعثات، مشيرا إلى أن آخر موعد لاستقبال الطلبات هو الأحد الموافق للــ 25 من شهر آب الحالي.-(بترا)