12 وفاة و1181 إصابة جديدة بكورونا

عمان- الغد- سُجِّلت في الأردن اليوم الأحد، 12 وفاة و(1181) حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، توزّعت كما يلي:

– (763) في محافظة العاصمة عمّان.

– (182) في محافظة البلقاء.

– (89) في محافظة إربد، منها (2) في الرمثا.

– (29) في محافظة الزرقاء.

– (25) في محافظة الطفيلة.

– (18) في محافظة المفرق.

– (17) في محافظة الكرك.

– (14) في محافظة العقبة.

– (14) في محافظة جرش.

– (13) في محافظة عجلون.

– (12) في محافظة مأدبا.

– (5) في محافظة معان.

– وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (326,855) حالة فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً (7958) حالة.

– سُجّلت (12) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (4316) حالة.

– بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (56) حالة، فيما غادرت (31) حالة.

– بلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (405) حالات.

– بلغ إجمالي عدد أسرّة العزل المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (345) بنسبة إشغال (8%)، فيما بلغ إجمالي عدد أسرّة العناية الحثيثة المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (117) بنسبة إشغال (13%).

– بلغ إجمالي عدد أجهزة التنفّس الاصطناعي المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (48) بنسبة إشغال (5%).

– بلغ عدد حالات الشفاء لهذا اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات (1030) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (314,581) حالة.

– تمّ إجراء (21,270) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (3,866,183) فحصاً، وبذلك تصل نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم إلى قرابة (5.55%).