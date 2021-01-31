12 وفاة و1181 إصابة جديدة بكورونا

عمان- الغد- سُجِّلت في الأردن اليوم الأحد، 12 وفاة و(1181) حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، توزّعت كما يلي:
– (763) في محافظة العاصمة عمّان.
– (182) في محافظة البلقاء.
– (89) في محافظة إربد، منها (2) في الرمثا.
– (29) في محافظة الزرقاء.
– (25) في محافظة الطفيلة.
– (18) في محافظة المفرق.
– (17) في محافظة الكرك.
– (14) في محافظة العقبة.
– (14) في محافظة جرش.
– (13) في محافظة عجلون.
– (12) في محافظة مأدبا.
– (5) في محافظة معان.
– وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (326,855) حالة فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً (7958) حالة.
– سُجّلت (12) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (4316) حالة.
– بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (56) حالة، فيما غادرت (31) حالة.
– بلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (405) حالات.
– بلغ إجمالي عدد أسرّة العزل المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (345) بنسبة إشغال (8%)، فيما بلغ إجمالي عدد أسرّة العناية الحثيثة المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (117) بنسبة إشغال (13%).
– بلغ إجمالي عدد أجهزة التنفّس الاصطناعي المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (48) بنسبة إشغال (5%).
– بلغ عدد حالات الشفاء لهذا اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات (1030) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (314,581) حالة.
– تمّ إجراء (21,270) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (3,866,183) فحصاً، وبذلك تصل نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم إلى قرابة (5.55%).
عمان- الغد- سُجِّلت في الأردن اليوم الأحد، 12 وفاة و(1181) حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، توزّعت كما يلي: