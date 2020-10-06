12 وفاة و1537 إصابة جديدة بكورونا

عمان – الغد – أعلن وزير الصحّة الدكتور سعد جابر تسجيل 1537 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ اليوم الثلاثاء، منها 1507 إصابة محليّة، و30 حالة إصابة بين القادمين من الخارج.

وتوزعت الحالات على النحو التالي: 812 في العاصمة عمّان، و39 في الكرك، و234 في البلقاء، و193 في الزرقاء، و17 في معان، و28 في عجلون، و12 في مأدبا، و6 في المفرق و35 في جرش، و101 في إربد، و18 في العقبة، و12 في الطفيلة.

وأضاف جابر أنه تم تسجيل (12) حالة وفاة لهذا اليوم ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 122 حالة.

وقال إنه تم “تسجيل 94 حالة شفاء لهذا اليوم”، وإجراء 19169 فحصاً لهذا اليوم، ليبلغ إجمالي عدد الفحوصات 1330605 فحصاً.