12 وفاة و1579 إصابة جديدة بكورونا

عمان- الغد- سُجِّلت في الأردن اليوم الجمعة، 12 وفاة و(1579) حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، توزّعت كما يلي:

– (1181) في محافظة العاصمة عمّان.

– (152) في محافظة إربد، منها (18) في الرمثا.

– (94) في محافظة الزرقاء.

– (33) في محافظة العقبة.

– (30) في محافظة الكرك.

– (27) في محافظة جرش.

– (26) في محافظة البلقاء.

– (12) في محافظة المفرق.

– (11) في محافظة مأدبا.

– (8) في محافظة عجلون.

– (4) في محافظة الطفيلة.

– (1) في محافظة معان.

– وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (343,563) حالة فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً (14419) حالة.

– سُجّلت (12) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (4433) حالة.

– بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (113) حالة، فيما غادرت (67) حالة.

– بلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (611) حالة.

– بلغ إجمالي عدد أسرّة العزل المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (503) بنسبة إشغال (13%)، فيما بلغ إجمالي عدد أسرّة العناية الحثيثة المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (154) بنسبة إشغال (18%).

– بلغ إجمالي عدد أجهزة التنفّس الاصطناعي المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (68) بنسبة إشغال (8%).

– بلغ عدد حالات الشفاء لهذا اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات (641) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (324,711) حالة.

– تمّ إجراء (24,501) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (4,159,350) فحصاً، وبذلك تصل نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم إلى قرابة (6.44%).