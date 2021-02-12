12 وفاة و1579 إصابة جديدة بكورونا

عمان- الغد- سُجِّلت في الأردن اليوم الجمعة، 12 وفاة و(1579) حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، توزّعت كما يلي:
– (1181) في محافظة العاصمة عمّان.
– (152) في محافظة إربد، منها (18) في الرمثا.
– (94) في محافظة الزرقاء.
– (33) في محافظة العقبة.
– (30) في محافظة الكرك.
– (27) في محافظة جرش.
– (26) في محافظة البلقاء.
– (12) في محافظة المفرق.
– (11) في محافظة مأدبا.
– (8) في محافظة عجلون.
– (4) في محافظة الطفيلة.
– (1) في محافظة معان.
– وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (343,563) حالة فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً (14419) حالة.
– سُجّلت (12) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (4433) حالة.
– بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (113) حالة، فيما غادرت (67) حالة.
– بلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (611) حالة.
– بلغ إجمالي عدد أسرّة العزل المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (503) بنسبة إشغال (13%)، فيما بلغ إجمالي عدد أسرّة العناية الحثيثة المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (154) بنسبة إشغال (18%).
– بلغ إجمالي عدد أجهزة التنفّس الاصطناعي المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (68) بنسبة إشغال (8%).
– بلغ عدد حالات الشفاء لهذا اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات (641) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (324,711) حالة.
– تمّ إجراء (24,501) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (4,159,350) فحصاً، وبذلك تصل نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم إلى قرابة (6.44%).
عمان- الغد- سُجِّلت في الأردن اليوم الجمعة، 12 وفاة و(1579) حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، توزّعت كما يلي: