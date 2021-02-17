12 وفاة و2887 إصابة جديدة بكورونا

عمان- الغد- سُجِّلت في الأردن اليوم الأربعاء، 12 وفاة و(2887) حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، توزّعت كما يلي:

– (1918) في محافظة العاصمة عمّان.

– (357) في محافظة البلقاء.

– (192) في محافظة إربد، منها (15) في الرمثا.

– (149) في محافظة الزرقاء.

– (57) في محافظة الكرك.

– (55) في محافظة جرش.

– (49) في محافظة مأدبا.

– (34) في محافظة المفرق.

– (31) في محافظة عجلون.

– (30) في محافظة العقبة.

– (8) في محافظة معان، منها (1) في البترا.

– (7) في محافظة الطفيلة.

– وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (355,106) حالات فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً (19798) حالة.

– سُجّلت (12) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (4503) حالات.

– بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (137) حالة، فيما غادرت (72) حالة.

– بلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (770) حالة.

– بلغ إجمالي عدد أسرّة العزل المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (621) بنسبة إشغال (15%)، فيما بلغ إجمالي عدد أسرّة العناية الحثيثة المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (160) بنسبة إشغال (18%).

– بلغ إجمالي عدد أجهزة التنفّس الاصطناعي المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (68) بنسبة إشغال (7%).

– بلغ عدد حالات الشفاء لهذا اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات (1294) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (330,805) حالات.

– تمّ إجراء (32,850) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (4,299,656) فحصاً، وبذلك تصل نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم إلى قرابة (8.79%).