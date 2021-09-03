12 وفاة و841 إصابة جديدة بكورونا

عمان – الغد – سجلت في الأردن اليوم الجمعة 12 وفاة بين المصابين بفيروس كورونا، و841 إصابة جديدة؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات منذ بدء الجائحة إلى 799825 إصابة، وفق موجز إعلامي صادر عن وزارة الصحة، الجمعة.

وارتفع عدد الوفيات بين المصابين بالفيروس إلى 10454 وفاة، بحسب الموجز.

وأجري 25379 فحصا مخبريا، وبنسبة فحوص إيجابية قدرها 3.31%، ووصل العدد الإجمالي لفحوص الكشف عن الفيروس إلى 9.341745 مليون فحص.

وبلغ عدد حالات الشفاء الجديدة 428 حالة؛ ليصل مجموع حالات الشفاء المتوقعة إلى 777634، فيما بلغ عدد حالات الإصابات النشطة حاليا 11737.

وسُجلت 80 حالة إدخال جديدة إلى المستشفيات، فيما خرج منها 76 شخصا، ويرقد في المستشفيات من الحالات المؤكد إصابتها 541 حالة.