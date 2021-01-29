12 وفاة و864 إصابة جديدة بكورونا

عمان- الغد- سُجِّلت في الأردن اليوم الجمعة، 12 وفاة و(864) حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، توزّعت كما يلي:

– (612) في محافظة العاصمة عمّان.

– (120) في محافظة إربد، منها (25) في الرمثا.

– (36) في محافظة الزرقاء.

– (20) في محافظة مأدبا.

– (18) في محافظة جرش.

– (15) في محافظة البلقاء.

– (12) في محافظة الطفيلة.

– (10) في محافظة المفرق.

– (9) في محافظة العقبة.

– (5) في محافظة الكرك.

– (4) في محافظة معان، منها (1) في البترا.

– (3) في محافظة عجلون.

– وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (325,033) حالة فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً (8158) حالة.

– سُجّلت (12) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (4281) حالة.

– بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (67) حالة، فيما غادرت (44) حالة.

– بلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (390) حالة.

– بلغ إجمالي عدد أسرّة العزل المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (328) بنسبة إشغال (8%)، فيما بلغ إجمالي عدد أسرّة العناية الحثيثة المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (128) بنسبة إشغال (14%).

– بلغ إجمالي عدد أجهزة التنفّس الاصطناعي المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (60) بنسبة إشغال (7%).

– بلغ عدد حالات الشفاء لهذا اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات (706) حالات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (312,594) حالة.

– تمّ إجراء (22,359) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (3,829,308) فحوصات، وبذلك تصل نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم إلى قرابة (3.86%).