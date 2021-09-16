12 وفاة و904 إصابة جديدة بكورونا

عمان – الغد – سُجلت في الأردن 12 وفاة بين المصابين بفيروس كورونا، و904 إصابات جديدة بالوباء؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات منذ بدء الجائحة إلى 811463 إصابة، وفق موجز إعلامي صادر عن وزارة الصحة الخميس.

وارتفع عدد الوفيات إلى 10586 وفاة، بحسب الموجز.

وأجري 28071 فحصا مخبريا، وبنسبة فحوص إيجابية قدرها 3.22%، ووصل العدد الإجمالي لفحوص الكشف عن الفيروس إلى 9706117 فحصا.

وبلغ عدد حالات الشفاء الجديدة 841 حالة؛ ليصل مجموع حالات الشفاء المتوقعة إلى 788398، فيما بلغ عدد حالات الإصابات النشطة حاليا 12479.

وسُجلت 71 حالة إدخال جديدة إلى المستشفيات، فيما خرج منها 45 شخصا، ويرقد في المستشفيات من الحالات المؤكد إصابتها 518 إصابة.