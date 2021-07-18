الهواري: فتح باب تطعيم ما دون الـ 12 والسماح باختيار نوع اللقاح بعد العيد

عمان- الغد- توقع وزير الصحة فراس الهواري زيادة في أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد، مبينا أن أعداد الاصابات متذبذبة، مؤكدا أنه لا يمكن الحكم استنادا على الأرقام الحالية بأننا دخلنا الموجة الثالثة من الوباء.

وأشار خلال اجتماع مع صحة النواب إلى أن وزارة الصحة نجحت بزيادة عدد الأسرة في المستشفيات الميدانية، حيث وصلت الى 500 سرير، موضحًا أن انتشار فيروس دلتا المتحور، تجاوز 85 بالمئة من الحالات المنتشرة بين المصابين في المملكة، إلا أنه وبفضل الله لم يؤثر ذلك على الوضع الوبائي.

وتابع أن 85 بالمئة من عدد الاصابات بالفيروس المتحور كانت إما ممن تلقوا الجرعة الأولى فقط من المطعوم أو لم يتلقوا المطعوم أبدا، لافتا إلى أن تقليل المدة بين الجرعة الأولى والثانية من مطعوم فايزر إلى ثلاثة اسابيع بدلا من ستة أسابيع، من شأنه السيطرة على انتشار دلتا.

وعزا الهواري أسباب السيطرة على الوضع الوبائي بنجاح عملية التطعيم، التي وصلت إلى 2.7 مليون مواطن ومواطنة، بينهم 1.7 مليون تلقوا الجرعتين.

وأشار إلى أنه جرى التعاقد على تأمين ما بين 840 و880 ألف جرعة من مطعوم فايزر تصل الشهر الحالي للمملكة تباعا، فضلا عن 100 ألف جرعة من سبوتنيك.

وأوضح أن سبوتنيك أثبت فاعليته في التصدي للفيروس المتحور، مؤكدا “أننا لا نعاني من ضعف عدد المطاعيم إنما من ضعف الإقبال”.

وقال الهواري إنه بعد عطلة عيد الأضحى المبارك سيتمكن المواطن من اختيار المطعوم الذي يريده بدون موعد وكل ما عليه الذهاب إلى أماكن التطعيم والتسجيل هناك فضلا عن فتح الباب أمام ما دون سن 12 عاما لتلقي المطعوم.

ونفى الأحاديث المتداولة على لسانه بأن الأردن غير مستعد حاليا لفتح المدارس، مؤكدًا أن 80 بالمئة من الكادر التعليمي تلقوا المطعوم.