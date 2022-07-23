120 ألف مشارك في “أردننا جنة”

محمد أبو الغنم



عمان-أعلن عضو مجلس إدارة جمعية وكلاء السياحة والسفر باسم الغلاييني أن أعداد المشاركين في برنامج “أردننا جنة” بلغ 120 ألف مشارك منذ بداية العام الحالي.

وقال الغلاييني إن “الوجهات السياحية الأكثر مقصدا للمشاركين هي وادي رم وعجلون ومنطقة أم الجمال التي زاد الإقبال عليها أخيرا”.

وأضاف الغلاييني أن “نحو 3375 حافلة شاركت في نقل المشتركين منذ بداية العام الحالي”.

وأشار إلى أن نحو 3375 دليلا سياحيا رافقوا الحافلات في رحلات البرنامج لتوضيح وشرح المواقع السياحية والأثرية للمشترك.

وأكد الغلاييني وهو مسؤول ملف البرنامج في جمعية وكلاء السياحة والسفر الذي تنفذه المكاتب السياحية انه لا يوجد مشاكل بشكل عام.

من جهته، أكد مصدر سياحي مطلع أن أعداد المشتركين خلال الفترة نفسها من العام الماضي مقارب لما حققه البرنامج من أعداد خلال العام الحالي.

وقال المصدر الذي فضل عدم كشف هويته أن البرنامج أردننا جنة يشهد نشاطا ملحوظا وبات يحقق أهدافه في دعم القطاع السياحي والمجتمعات المحلية.

ويسعى البرنامج إلى التخفيف من الخسائر التي لحقت بالقطاع السياحي جراء جائحة كورونا ومساعدته على التعافي، من خلال إشراك المكاتب السياحية في تنظيم وتنفيذ الرحلات، والنقل السياحي وأدلاء السياح والطيران الداخلي، والعديد من المنشآت السياحية كالمطاعم والمخيمات، ومقدمي الخدمة كالرواحل في منطقة البترا وسيارات الدفع الرباعي في وادي رم.

ويؤمن برنامج “أردننا جنة” الذي تنفذه المكاتب السياحية، نقلا مجانياً من خلال حافلات نقل سياحي مجهزة وحديثة، تنطلق من محافظات المملكة كافة نحو الوجهات السياحية المتوفرة في البرنامج، وكذلك تخصيص دليل سياحي مرافق لكل حافلة، بالإضافة إلى توفير وجبات الطعام.

ويوفر البرنامج المصمم للمواطن الأردني، والذي انطلق في حزيران (يونيو) رحلات “اليوم الواحد” لعدة وجهات سياحية في مناطق الشمال والوسط وجزء من مناطق الجنوب، ورحلات مبيت في المناطق الأكثر تضررا من الجائحة التي عانت من توقف قدوم السياحة الخارجية كمدينة العقبة والبترا ووادي رم، وغيرها من المناطق.