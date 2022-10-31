120 مليون دينار قيمة الأجهزة الخلوية المستوردة خلال 7 شهور

ارتفعت قيمة مستوردات المملكة من الأجهزة الخلوية خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي إلى 120 مليون دينار .

وقال رئيس جمعية مستثمري الأجهزة الخلوية “الرؤيا”، أحمد علوش، في بيان صحفي اليوم الاثنين، إن شركات تجار الأجهزة الخلوية استوردوا نحو 835 ألف جهاز خلوي خلال تلك الفترة، مشيرا إلى أن الصين استحوذت على الحصة الأكبر بحجم الصادرات للمملكة من الأجهزة الخلوية، تلتها فيتنام، ثم الهند، وكوريا الجنوبية، وأميركا وتركيا.

ولفت إلى أن قيمة الأجهزة المستوردة تجاوزت 120مليونا خلال تلك الفترة، حصة الصين منها 75 مليون دينار، مشكلة النسبة الأكبر من إجمالي المستوردات إلى المملكة.

وأوضح أن تجار بيع وشراء الأجهزة الخلوية ومستلزماتها يحاولون توفير جميع البدائل أمام المستهلك من حيث السعر والجودة، مؤكدا أن السوق المحلية تنتشر فيها جميع العلامات التجارية للأجهزة الخلوية، الأمر الذي يوفر الكثير من الخيارات وبأسعار منافسة للمستهلكين.