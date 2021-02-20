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1200 إصابة بكورونا منذ بدء الدراسة في المدارس

منذ 26 دقيقة
طالبات خلال الطابور الصباحي في إحدى المدارس الحكومية - (تصوير: أمير خليفة)

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عمان-الغد- أعلن الناطق باسم وزارة التربية والتعليم عبدالغفور القرعان عن تسجيل أكثر من 1200 حالة بفيروس كورونا بين الطلاب والمعلمين والعاملين في المدارس منذ بدء الدراسة في الفصل الدراسي الثاني.
وأكد في تصريح تلفزيوني السبت، تحويل 14 مدرسة إلى التعليم عن بعد بعضها لم يلتزم بالبرتوكول الصحي، والأخرى سجل فيها إصابات كورونا بنسبة تجاوزت 3% من عدد الطلبة.

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