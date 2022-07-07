الأسد

9:18 م2022-07-07

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“متردد ومزاجي” قد يكون ترددك هو أكثر شيء لافت بك اليوم لكثرة الدوامات التي تدور في رأسك، التركيز مهم عند إعطاء أي قرار، لذلك حاول ألا تقوم بأي شيء مهم اليوم. في فترة ما بعد الظهر قد تتوعك صحتك وتجعلك في المساء ترفض أي دعوة للخروج وخاصة أن مزاجك أيضا ليس مستقر.
نسب النجاح لهذا اليوم:
العمل:6 من 10 العاطفة:6 من 10 الصحة:6 من 10

9:18 م2022-07-07
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